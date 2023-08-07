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Журналисты «Военного обозрения» представляют краткую выкладку зарубежных трактовок хода украинского контрнаступления с начала июня

Журналисты «Военного обозрения» представляют краткую выкладку зарубежных трактовок хода украинского контрнаступления с начала июня

Журналисты «Военного обозрения» представляют краткую выкладку того, что в зарубежной прессе в последнее время писали и продолжают писать об украинском контрнаступлении.

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