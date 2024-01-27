Чем заняться дома: «Вонка», новый Бессон и мечты о мирном атоме

Посмотреть «Вонка» Мюзикл с Тимоти Шаламе, Оливией Колман, Хью Грантом и Роуэном Эткинсоном про шоколатье Вилли Вонку, который пытается открыть маленькую фабрику в мегаполисе, поделенном влиятельными бизнесменами на большие куски, вышел под рождественский сезон в 2023-м и получил неплохую кассу (0,5 млрд при бюджете в $125 млн).