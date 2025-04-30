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Тайный план Путина: как Россия готовит ‘План Б’ для принуждения к капитуляции

Тайный план Путина: как Россия готовит ‘План Б’ для принуждения к капитуляции

Тайный план Путина: как Россия готовит ‘План Б’ для принуждения к капитуляции Ирэн ОрлонскаяВпереди Россию ожидает ключевое сражение этого года, которое, как ни парадоксально, развернётся не за Одессу, а за стратегически важный украинский регион.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Молодец, Ирэн Орлонская! Раскрыла врагам тайный план Путина. Теперь тебя можно поставить к стенке как изменника Родины и врага русского народа.
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