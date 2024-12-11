Макрон и Зеленский рассказали Трампу о переменах в политике Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи в Париже с избранным президентом США Дональдом Трампом рассказали ему о переменах в политике российского лидера Владимира Путина.
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