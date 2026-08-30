Блогер Закарян выманил у своей девушки 11 миллионов рублей, а потом избил

Блогер Сурен Закарян обманом выманил у своей девушки более 11 миллионов рублей, а когда когда она раскрыла хитрый план, избил и попытался задушить.
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