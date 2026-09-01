«Бавария» отдаст Арийона Ибрагимовича «Аугсбургу» в аренду с правом выкупа за 8 млн евро

Арийон Ибрагимович перейдет из «Баварии» в « Аугсбург ». Клубы согласовали переход 20-летнего вингера на правах аренды за 500 тысяч евро с возможностью выкупа за 8 миллионов евро, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.