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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» отдаст Арийона Ибрагимовича «Аугсбургу» в аренду с правом выкупа за 8 млн евро

Арийон Ибрагимович перейдет из «Баварии» в « Аугсбург ». Клубы согласовали переход 20-летнего вингера на правах аренды за 500 тысяч евро с возможностью выкупа за 8 миллионов евро, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

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