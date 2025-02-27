Бывший хакер Ситников: киберармией РФ должны управлять СВР, ФСБ и ГРУ

В России нет официальной киберармии, но она нужна, чтобы страна не отставала в гонке вооружений. Организацией должны управлять представители Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного разведывательного управления (ГРУ).
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