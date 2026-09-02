Опасная осень, опасная зима. В чем состоит замысел Киева? «Эта осень, эта зима могут стать решающими не только для независимости Украины, но и для нас самих», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
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Супердрон в деле: «Герань-4 Сикер» накрыла логистический центр ВСУ
Российские военные нанесли серию ударов по распределительным и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, атакам подверглись также военный аэродром и объекты топливно-энергетической инфраструктуры.
Российские бойцы атаковали распределительные и логистические центры, которые использовались в интересах Вооружённых сил Украины. Информацию об этом распространило Министерство обороны России. Ударные операции проводились второго сентября и затронули целый ряд военных объектов на украинской территории.
Массированные удары по инфраструктуре
По данным ведомства, поражение было нанесено не только логистическим узлам, но и военному аэродрому. Также под удар попали объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, обслуживающие нужды ВСУ. Помимо стационарных целей, атаке подверглись пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
Для выполнения боевых задач в более чем полутора сотнях районов были задействованы расчёты оперативно-тактической авиации. К операции также привлекли ударные беспилотники, подразделения ракетных войск и артиллерии. Задействование такого спектра сил позволило охватить как стационарные, так и манёвренные цели противника.
Удар по центру Fire Point
Также Минобороны РФ раскрыли детали одной из проведённых операций. Одной из поражённых военных целей стал логистический центр Fire Point, располагавшийся в городе Вишнёвом Киевской области. По словам представителей ведомства, при выполнении этой задачи бойцы армии России применили беспилотные летательные аппараты модели «Герань-4 Сикер».
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