Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет «Акации» рассказал об охоте на боевиков под прицелом дронов ВСУ

Расчет «Акации» рассказал об охоте на боевиков под прицелом дронов ВСУ

Самоходная артиллерийская гаубица «Акация» затаилась в лесу. Работает с закрытой огневой позиции. Этот боевой цветок артиллеристов группировки войск «Север» распускается, как только разведка сообщает координаты цели.

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