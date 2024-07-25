Расчет «Акации» рассказал об охоте на боевиков под прицелом дронов ВСУ

Самоходная артиллерийская гаубица «Акация» затаилась в лесу. Работает с закрытой огневой позиции. Этот боевой цветок артиллеристов группировки войск «Север» распускается, как только разведка сообщает координаты цели.
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