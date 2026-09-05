Песков сообщил о приказе Путина трое суток не наносить ударов по Киеву

Владимир Путин дал указание с полуночи сегодня в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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