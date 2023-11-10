Тренер Канарейкин: интересно увидеть противостояние Запада и Востока в плей-офф

Знаменитый отечественный хоккейный тренер Федор Канарейкин прокомментировал для "Газеты.Ru" введение перекрестного плей-офф в Континентальной хоккейной лиге, заявив, что это решение вызывает у него интерес, но пока что является пробой.
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