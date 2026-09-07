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Армия США за 11 дней нейтрализовала боевым лазером 11 дронов, связанных с наркокартелями

Армия США за 11 дней нейтрализовала боевым лазером 11 дронов, связанных с наркокартелями

Одна из систем американского лазерного оружия на мобильной платформе / © AeroVironment Северное командование Вооруженных сил США (USNORTHCOM) заявило, что уничтоженные беспилотные летательные аппараты, или БПЛА, «по оценке, были связаны с незаконной деятельностью вдоль границы».

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