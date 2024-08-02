ВСУ атаковали беженцев дронами-камикадзе во время эвакуации из Раздоловки в ДНР

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе атаковали гражданских, которые эвакуировались из села Раздоловки в Донецкой народной республике (ДНР) на территорию, подконтрольную российской армии.
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