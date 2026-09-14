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Работник фермы в Приангарье отбивался палкой от медведя ради свиней

Работник фермы в Приангарье отбивался палкой от медведя ради свиней

В Приангарье в последнее время участились случаи появления медведей возле населенных пунктов В Иркутской области работник фермы получил травмы при встрече с медведем, который напал на домашний скот.

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