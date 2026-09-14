Работник фермы в Приангарье отбивался палкой от медведя ради свиней

В Приангарье в последнее время участились случаи появления медведей возле населенных пунктов В Иркутской области работник фермы получил травмы при встрече с медведем, который напал на домашний скот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
- "Нет совести". Во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым