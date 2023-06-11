«Манчестер Сити» за требл заработал более 370 миллионов долларов

«Манчестер Сити» заработал более 370 миллионов долларов за требл в минувшем сезоне 2022-2023. Известно, что за победу в финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы получили более 138 миллионов долларов, за победу на чемпионате Англии – 225 миллионов долларов, а за Кубок страны — 6.