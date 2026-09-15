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Водителя автобуса лишили прав за падение пассажирки в салоне

Водителя автобуса лишили прав за падение пассажирки в салоне

Довольно редкий иск рассмотрел на днях мировой суд в Санкт-Петербурге: пассажирка рейсового автобуса, упавшая в салоне и ударившаяся ребрами о ступеньки, решила защитить свое право на безопасный проезд .

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