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Пятый канал

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В России ожидают тяжелый сезон гриппа: какие вакцины защитят от осложнений

В России ожидают тяжелый сезон гриппа: какие вакцины защитят от осложнений

Предстоящий сезон ОРВИ и гриппа в России может оказаться непростым. По данным Роспотребнадзора, интенсивность эпидемического процесса будет сопоставима с сезонами 2022–2023 и 2024–2025 годов, когда доминировал вирус гриппа A (H1N1) pdm09 — так называемый «свиной» грипп.

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