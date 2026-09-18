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Zero Hedge

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Waste Of The Day: Medicare Paid For Wrong Organs

Waste Of The Day: Medicare Paid For Wrong Organs

Waste Of The Day: Medicare Paid For Wrong Organs Authored by Jeremy Portnoy via RealClearInvestigations, Medicare spent an estimated $380 million acquiring human organs that were either transplanted into patients without Medicare or never transplanted at all, according to a new Department of Health and Human Services inspector general audit.

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