Waste Of The Day: Medicare Paid For Wrong Organs Authored by Jeremy Portnoy via RealClearInvestigations, Medicare spent an estimated $380 million acquiring human organs that were either transplanted into patients without Medicare or never transplanted at all, according to a new Department of Health and Human Services inspector general audit.
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