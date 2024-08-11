План Белоусова: Вторая волна мобилизации из крупных выплат и мигрантов?

Evgenija Palette Согласна абсолютно. НА КОЙ ЧЕРТ ОНИ ГДЕ БЫ ТО НИ БЫЛО В РОССИИ... Они становятся источником раздражения, где бы они ни появились... ХВАТИТ ДУРАКА ВАЛЯТЬ! ХВАТИТ ОБМАНЫВАТЬ НАРОД РУССКИЙ. Так и используете всякие слезливые, слюнявые истории и лазейки, чтобы их не выдворять... ( в угоду мироедам)... Не надо СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ НАШИХ ЗАКОНОВ, НЕ НАДО ИХ В АРМИИ, НЕ НАДО ИХ БАБ, НЕ НАДО ИХ ВЫЕБКОВ! ВСЕХ - ВОН! Это - мина замедленного действия, а может быть - не замедленного, если они уже сейчас строят на территории России ПОДЗЕМНЫЕ ГОРОДА, И ПРОПИСЫВАЮТ СВОИ БАНДИТСКИЕ ДИАСПОРЫ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ...

Александр Веревкин В думе нет более лицемерного и изворотливого мерзавца, чем Володин! Ещё вчера он лоббировал завоз мигрантов и, ни секунды не сомневаюсь - грел на этом свои загребущие лапы, а сегодня он уже патриот из патриотов, вносит законопроекты о повышении призывного возраста для своих басмачей! Да и слабо верится в то, что думские упыри и вурдалаки, в своём гнойнике попросту не забалтывают, насущную проблему мигрантов, тем самым реально оттягивая применение реальных мер по борьбе с их неконтролируемым завозом. Лицемерие и саботаж - основная деятельность думы и её спикера володина! Ну кто ещё сможет сказать что это не рептилия, меняющая свой окрас под окружающую среду!?)))