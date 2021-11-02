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Следователями УТ МВД России по ДФО направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества

Следователями УТ МВД России по ДФО направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества

В УТ МВД России по ДФО обратились представители генподрядной организации с заявлением, о том, что при выполнении строительно-монтажных работ на объекте «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)» фирмой субподрядчиком были похищены денежные средства в сумме 69 миллионов рублей, переведенные как аванс для проведения подготовительных работ при строительстве мостов, путепроводов и другой транспортной инфраструктуры.

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