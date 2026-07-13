Лицензия на ЗРК Patriot может стать «морковкой», которой Зеленского Трамп заманит в западню

Владимир Васильев: Посредничество нынешнего президента США — это всегда угадайка и игра в напёрстки Ирина Мишина На фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (справа налево) во время встречи на полях саммита НАТО (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Васильев Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре оставила множество интриг.