БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Лицензия на ЗРК Patriot может стать «морковкой», которой Зеленского Трамп заманит в западню

Лицензия на ЗРК Patriot может стать «морковкой», которой Зеленского Трамп заманит в западню

Владимир Васильев: Посредничество нынешнего президента США — это всегда угадайка и игра в напёрстки Ирина Мишина На фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (справа налево) во время встречи на полях саммита НАТО (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Васильев Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре оставила множество интриг.

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