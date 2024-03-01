В Ярославле полицейские пресекли деятельность теневых банкиров

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области пресекли деятельность группировки, участники которой за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания.