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Обвинение попросило приговорить Митволя к 4,9 года колонии

Обвинение попросило приговорить Митволя к 4,9 года колонии

Сторона обвинения обратилась к суду с просьбой приговорить бывшего замглавы Росприроднадзора и председателя совета директоров организации "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олега Митволя к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы .

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