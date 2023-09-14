Обвинение попросило приговорить Митволя к 4,9 года колонии

Сторона обвинения обратилась к суду с просьбой приговорить бывшего замглавы Росприроднадзора и председателя совета директоров организации "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олега Митволя к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы .