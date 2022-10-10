В Северной Осетии полицейские провели для школьников занятия по профилактике экстремизма

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Моздокскому району совместно с сотрудниками ЦПЭ МВД по РСО-Алания провели с учащимися беседу в школах №1 и №2 с.
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