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  • Вовладар Даров
    Это прямой шаг к конфронтации с народом! Опасные игры!!!!Денежная реформа ...
  • Игорь Овчаренко
    Куда они все спешат? Хотят поставить всех в зависимость  перед банками. Всё идёт к тому, что  без банков никто не смо...Денежная реформа ...
  • Галина
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍«Искандеры в удар...

Чем напичканы колбасы и сосиски: россиянам рассказали, в каких сортах не стоит искать мясо – лучше отказаться, особенно, когда дешево

Чем напичканы колбасы и сосиски: россиянам рассказали, в каких сортах не стоит искать мясо – лучше отказаться, особенно, когда дешево

Чем напичканы колбасы и сосиски: россиянам рассказали, в каких сортах не стоит искать мясо – лучше отказаться, особенно, когда дешево Ольга БезродняяВ ходе независимой проверки колбас и мясных консервов были обнаружены марки, чья продукция оказалась далека от заявленного качества: в составе этих продуктов содержится значительно меньше мяса, чем обещают производители.

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