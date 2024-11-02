Чем напичканы колбасы и сосиски: россиянам рассказали, в каких сортах не стоит искать мясо – лучше отказаться, особенно, когда дешево Ольга БезродняяВ ходе независимой проверки колбас и мясных консервов были обнаружены марки, чья продукция оказалась далека от заявленного качества: в составе этих продуктов содержится значительно меньше мяса, чем обещают производители.