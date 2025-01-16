17 примеров того, как в кафе и ресторанах решили добавить изюминку не в блюда, а в детали дизайна и интерьера

Как думаете, ради чего люди обычно ходят в кафе и рестораны? Да, в первую очередь, чтобы съесть что-нибудь вкусное! Но не стоит недооценивать и важность атмосферы: одно дело, пообедать дома, а совсем другое — прийти в какое-нибудь необычное место.