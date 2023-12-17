Для чего нужен биотин и как проявляется его дефицит: полный гид по витамину В7

Чаще всего о биотине мы слышим в контексте здоровья волос, средств по уходу за ними. Нередко его комбинируют с пантенолом (витамином В5), включая в средства для укрепления, стимуляции роста, красоты и блеска волос.
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