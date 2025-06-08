Эксперт Добровольская рассказала о народных ритуалах на Троицу

Троица на Руси была связана со встречей с предками, отметила в беседе с aif.ru фольклорист, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская.
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