Лидер Народной партии обвинил премьера Испании в манипуляции на теме жилья

Лидер Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо обвинил премьер-министра Педро Санчеса в использовании «эмоциональной манипуляции» в предвыборной кампании, сообщила Служба Новостей 9 октября на официальном портале.
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