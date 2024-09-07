Анна КРЯЖЕВА Неоднозначное решение приняли власти Казахстана в сфере своей таможенной системы. С середины августа экспертные ресурсы обсуждают подписанное между Вашингтоном и Астаной соглашение о получении от США специального таможенного оборудования.
Астана отдала свою таможню под наблюдение США. Зачем?
Комментарии
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Семен Борисов
Неужели у России нет никакого способа остановить казахские финты???Вроде даже с Батькой замирились,а эти чем лучше???Пора ставить их на место,рычагов у нас достаточно!!!
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21 час.
Елена Верия
Ох, и не надежные наши "соседи"... Все чего-то выпендриваются...
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20 час.
Natalia Ivanova
Астана выёживается! Ждёт пи@дюлей.
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20 час.
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