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Зверев о том, что игроков могут мотивировать участвовать «Мастерсах» деньгами: «Думаете, Новаку будет не все равно, если ему дадут бонус побольше?»

Александр Зверев прокомментировал решение Янника Синнера и Новака Джоковича пропустить «Мастерс» в Монреале.

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