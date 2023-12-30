10 лучших фильмов Джуда Лоу — нового Папы, Ватсона и Дамблдора

На днях британскому актёру Джуду Лоу исполнилось 51 год. За более чем 30-летнюю карьеру в кино Джуд (названный в честь кое-какой знаменитой песни) достиг статуса, при котором его имя в титрах — всегда хороший знак для зрителей, даже если его роль второстепенна.