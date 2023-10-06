Тренер Купер заявил, что из-за травмы Кучерова у него едва не остановилось сердце

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер заявил, что у него чуть не остановилось сердце, когда он увидел повреждение российского форварда команды Никиты Кучерова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии