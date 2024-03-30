Шойгу посоветовал работникам завода ВПК в Алтайском крае "пахать в три смены"

Глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа и наказал сотрудникам оборонно-промышленного предприятия в Алтайском крае кратно нарастить работоспособность.
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