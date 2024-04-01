Игроки остались довольны демоверсией экшена Stellar Blade В пятницу южнокорейски...

Игроки остались довольны демоверсией экшена Stellar BladeВ пятницу южнокорейский разработчик Shift Up и компания Sony выпустили бесплатную демоверсию грядущего PS5-эксклюзива Stellar Blade, и, судя по тому, какой прием она получила на социальной медиаплатформе X, ранее известной как Twitter, у последней на… источник.