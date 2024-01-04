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Хавбек «Динамо» Нгамале вызван в сборную Камеруна. Он заменит травмированного Муге на Кубке Африки

Хавбек «Динамо» Нгамале вызван в сборную Камеруна. Он заменит травмированного Муге на Кубке Африки

Нгамале вызван в сборную Камеруна вместо травмированного полузащитника «Марселя» Франсуа Муге. Хавбек «Динамо» присоединится к сборной утром 5 января.

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