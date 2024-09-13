В Швейцарии выгнали из партии и с работы бошнячку, расстрелявшую изображение Богородицы

Алексей Топоров. Устроившая кощунственный перформанс на католическое Рождество Пресвятой Богородицы, предположительно уроженка БиГ и швейцарский политик Сания Амети подала в отставку с поста лидера Либеральной партии зеленых в Цюрихе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии