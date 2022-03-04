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Санкции – не повод для уныния?

Санкции – не повод для уныния?

Экономическая ситуация в России после введения санкций обострилась, но ограничения, в соответствии с базовыми  законами философии и физики, открывают и дополнительные возможности.

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