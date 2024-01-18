Аналитик Юшков: европейцы боятся зависимости от других стран

Эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе со «Свободной прессой» прокомментировал слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что всем странам необходимо поэтапно отказаться от использования ископаемых видов топлива.