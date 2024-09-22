Глава Stellantis объяснил обвал продаж Maserati в 2024 году

В беседе с порталом Motor1 Карлос Таварес прокомментировал полугодовой отчёт премиальной марки. За шесть месяцев поставки Maserati снизились с 15,3 тысячи машин до 6,5 тысячи машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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