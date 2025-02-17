Безработица вырастет в 2025 году

Уровень безработицы в России может вырасти в 2025 году с нынешних 2,3% до 2,6% впервые с пандемийного 2020-го, когда показатель поднялся до 5,9%, говорится в февральском макроэкономическом опросе Центробанка.
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