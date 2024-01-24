В прошлом году показатель смертности в Астраханской области снизился на 8,7%

Еще больше снизился данный показатель среди детей. Об этом на рабочем совещании правительства Астраханской области, где подводились итоги работы за прошлый год, доложил региональный министр здравоохранения Александр Буркин.
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