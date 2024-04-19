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«Единая Россия» отправила еще 20 тонн гуманитарной помощи жителям Оренбуржья

«Единая Россия» отправила еще 20 тонн гуманитарной помощи жителям Оренбуржья

Отправку курировал председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер.  Сегодня в соседний регион отправилась 20-тонная фура с питьевой водой, наборами постельных принадлежностей и средств личной гигиены, а также резиновыми сапогами для детей и взрослых.

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