«Единая Россия» отправила еще 20 тонн гуманитарной помощи жителям Оренбуржья

Отправку курировал председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер. Сегодня в соседний регион отправилась 20-тонная фура с питьевой водой, наборами постельных принадлежностей и средств личной гигиены, а также резиновыми сапогами для детей и взрослых.