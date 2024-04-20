Что за древнее животное обнаружили нефтяники на глубине более четырех километров

Фрагмент керна скважины на месторождении Восточная Мессояка. Фото: Мария Канаева В прошлом году из одной из скважин нефтегазового месторождения Хигаси Месояка на глубине 4270 метров был извлечен керн, содержащий следы древних животных, живших на Земле 145 миллионов лет назад.
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