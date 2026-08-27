Киев предупредили: Через 48 часов – массированный удар. Прозвучал важный вопрос: "Откуда они знают?" Ответов – два, второй – неприятный

Украинские мониторинговые ресурсы вновь заговорили о крупном ударе по столице. Жителей призывают проследовать в метро и другие укрытия, распространяются прогнозы о том, что будут применены силы стратегической авиации, баллистические ракеты и реактивные ударные БПЛА различных типов.
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