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Популярный актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках фильма в США

Популярный актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках фильма в США

Алек Болдуин, знаменитый актер, который стал звездой фильмов «Перл Харбор», «Авиатор», «На грани» и прочих, явился причиной смерти женщины-оператора и ранения режиссера на съемках нового блокбастера «Ржавчина», об этом заявил шериф округа Санта-Фе.

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