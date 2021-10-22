Популярный актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках фильма в США

Алек Болдуин, знаменитый актер, который стал звездой фильмов «Перл Харбор», «Авиатор», «На грани» и прочих, явился причиной смерти женщины-оператора и ранения режиссера на съемках нового блокбастера «Ржавчина», об этом заявил шериф округа Санта-Фе.