Вице-премьер Госсовета КНР призвал закреплять достижения в борьбе с бедностью и предупреждать сельскохозяйственные бедствия

Чжэнчжоу, 30 апреля /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун призвал неустанно закреплять и расширять достижения в борьбе с бедностью, а также прилагать все силы для предупреждения стихийных бедствий и смягчению их последствий в сельскохозяйственном секторе, чтобы обеспечить богатый летний урожай зерна.