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Глава МИД Украины Сибига призвал Запад срочно поставить Киеву 20 систем ПВО

Глава МИД Украины Сибига призвал Запад срочно поставить Киеву 20 систем ПВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне ударов по объектам страны в социальной сети X напомнил западным странам о необходимости срочно поставить Киеву 20 систем противовоздушной обороны (ПВО).

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