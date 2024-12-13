Глава МИД Украины Сибига призвал Запад срочно поставить Киеву 20 систем ПВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне ударов по объектам страны в социальной сети X напомнил западным странам о необходимости срочно поставить Киеву 20 систем противовоздушной обороны (ПВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии