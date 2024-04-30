Эффективность американских высокоточных снарядов Excalibur с GPS-наведением упала с 70% до 6%. Об этом сообщают научные сотрудники Гудзоновского института (включен в перечень нежелательных организаций в России) Дэн Патт и Брайан Кларк.
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