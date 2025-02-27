"Международная поддержка" Тайваня, о которой твердит ДПП, иллюзорна -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 26 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду осудила так называемую "международную поддержку" Тайваня, о которой постоянно твердит Демократическая прогрессивная партия /ДПП/, и назвала ее проплаченной и самодельной иллюзией.